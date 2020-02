Leicester e Chelsea anulam-se com Rudiger a bisar

Hoje às 16:06 Facebook

O Leicester, com Ricardo Pereira a titular, empatou (2-2), este sábado, em casa com o Chelsea, num jogo da Liga inglesa em que esteve a perder, deu a volta, e viu Rudiger a bisar.

O central do Chelsea transformou-se no homem do jogo, ao marcar aos 46 (0-1) e aos 71 minutos (2-2), com golos de cabeça, o primeiro a um canto e o segundo a um livre, este numa fase em que o Leicester já tinha dado a volta ao marcador.

Os foxes, terceiros na Liga inglesa, chegavam a esta 25.ª jornada a três pontos do segundo lugar, do Manchester City, e podem ver estes aumentarem a diferença, embora os citizens tenham no domingo jogo difícil, em casa do Tottenham, de José Mourinho.

No Estádio King Power, em Leicester, os da casa marcaram por Harvey Barnes, aos 54, e Benjamin Chilwel, aos 64, ambos assistidos pelo belga Youri Tielemans, que cedeu lugar a Praet, aos 80.

Ricardo Pereira podia ter visto a sua equipa sair com a vitória do King Power, mas Johnny Evans, aos 78, e Barnes, aos 80, falharam por muito pouco, deixando o jogo empatado e as duas equipas separadas por oito pontos na Premier League.

O Chelsea ocupa o quarto lugar, com 41 pontos, mais sete do que o Manchester United, que hoje poderá estrear o reforço Bruno Fernandes na receção ao Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

Nos londrinos, o treinador Frank Lampard optou por deixar no banco Kepa, o guarda-redes mais caro da história, depois de ter custado ao clube 80 milhões de euros, e dar a titularidade a Willy Caballero, que fez este sábado o primeiro jogo da época no campeonato.