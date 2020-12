Leicester empata e pode ver Liverpool mais longe no comando

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

O Leicester foi a casa do Crystal Palace, esta segunda-feira, empatar a uma bola, na 16.ª jornada da Premier League, e pode ficar mais longe do líder Liverpool.

Em Londres, os "foxes" estiveram quase sempre por cima do jogo, mas foi Wilfried Zaha a abrir o marcador, aos 58 minutos, numa jogada em que liderou o contra-ataque, serviu Townsend, e marcou após cruzamento do colega.

Nessa altura, já o nigeriano Iheanacho tinha falhado uma grande penalidade, aos 19 minutos, e só um remate à entrada da área de Harvey Barnes, que fez o oitavo golo esta época, aos 82, salvou a equipa de Brendan Rodgers da derrota.

Com 29 pontos, o Leicester, que registou o segundo empate seguido, igualou no segundo lugar o Everton, que tem menos um jogo, marcado inicialmente para esta segunda-feira, em casa, com o Manchester City, mas adiado devido a casos positivos à covid-19 nos "cityzens".

O resultado deixa os "foxes", que continuam sem o lesionado Ricardo Pereira, à mercê do Manchester United, que terça-feira recebe o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, e em caso de vitória salta para o segundo lugar.

Já o Tottenham, de José Mourinho, tem 26 pontos e pode, na quarta-feira na receção ao Fulham, igualar Everton e Leicester na perseguição ao líder Liverpool, primeiro com 32 pontos.