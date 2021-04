Leicester tropeça em Southampon

JN/Agências Ontem às 23:26 Facebook

O Leicester, a jogar em superioridade numérica desde os 10 minutos, não foi além de um empate a uma bola em Southampton, na 34.ª jornada da Liga inglesa.

O jogo ficou marcado pela expulsão do central dinamarquês Jannik Vestergaard, logo aos 10 minutos, por uma falta grosseira, mas o Southampton nunca se desequilibrou em termos defensivos, tanto mais que o treinador austríaco Ralph Hasenhuttl sacrificou logo um médio, Nathan Tella, por um central, o ganês Mohamed Salisu, e manteve sempre a defesa do Leicester em sentido com os seus ataques rápidos e contra-ataques.

O Southampton a primeira equipa a marcar, aos 61 minutos, de penálti, por James Ward Prowse, mas o Leicester empatou sete minutos depois, aos 68, pelo central norte-irlandês Jonny Evans.

O internacional português Ricardo Pereira foi mais uma vez preterido pelo belga Timothy Castagne e não chegou a sair do banco.

Com este empate, o Leicester segue em terceiro lugar, isolado, com 63 pontos, mais cinco do que o Chelsea (menos um jogo), que fecha os quatro lugares que dão acesso à Liga dos Campeões. A Premier League é liderada pelo Manchester City, com 77.

Marselha travado pelo Estrasburgo

Em França, o Marselha empatou 1-1 na receção ao Estrasburgo, na abertura da 35.ª jornada da Liga francesa, e desperdiçou a oportunidade de subir ao quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa.

O Estrasburgo foi a primeira equipa a marcar, aos 73 minutos, pelo central sérvio Stefan Mitrovic, mas o Marselha alcançou o empate aos 86, pelo avançado argentino Dário Benedetto.

Com este empate, a equipa do sul de França passou a somar 56 pontos, perdendo a oportunidade de subir, provisoriamente, ao quinto lugar, ocupado pelo Lens, que tem os mesmos pontos, mas menos um jogo, enquanto o Estrasburgo segue em 15.º, com 38.

Celta vitorioso em Espanha

O Celta de Vigo foi ganhar ao recinto do Levante, por 2-0, com ambos os golos apontados na segunda parte, que marcou o arranque da 34.ª jornada da Liga espanhola.

O médio espanhol Brais Méndez fez o primeiro golo da partida, aos 51 minutos, após assistência de Iago Aspas, e o centrocampista argentino Augusto Solari fechou a contagem, aos 74.

Com os três pontos, o Celta de Vigo ultrapassa provisoriamente o Athletic Bilbau e fica com o nono posto, com 42 pontos, enquanto o Levante, que contou com o defesa português Rúben Vezo no 'onze' titular, é 12.º, com 38 pontos, depois de averbar a quarta derrota consecutiva.

Leipzig na final da Taça da Alemanha

O Leipzig está na final da Taça da Alemanha, ao ganhar ao Werder Bremen, por 2-1, graças a um golo decisivo do suplente Emil Forsberg, na compensação do prolongamento, aos 120+1 minutos.

Após o nulo no tempo regulamentar da primeira meia-final, o Leipzig adiantou-se no marcador aos 93 minutos, pelo sul-coreano Hee-Chan Hwang, avançado que tinha sido lançado por Julian Nagelsmann, aos 90.

Contudo, o Werder Bremen repôs a igualdade, aos 106 minutos, num lance em que Leonardo Bittencourt capitalizou um erro do central francês Dayot Upamecano, tirou o guarda-redes Gulácsi do caminho e marcou para a formação da casa.

As substituições operadas por Nagelsmann não poderiam ter sido mais certeiras, já que, aos 114 minutos, colocou Emil Forsberg em campo e o médio sueco assegurou o triunfo dos "touros vermelhos", aos 120+1, precisamente após assistência de Hee-Chan Hwang.

O Leipzig garante, assim, a segunda presença na final da Taça da Alemanha, dois anos depois de ter sido derrotado pelo Bayern Munique na decisão de 2018/19.

Na outra meia-final, o Borussia Dortmund vai receber, no sábado, o Holstein Kiel, da 2.ª Liga.