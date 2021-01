Leicester vence Chelsea e isola-se no topo da Premier League

JN/Agências Hoje às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Leicester alcançou, esta terça-feira, o terceiro triunfo seguido na Liga inglesa e isolou-se, provisoriamente, no primeiro lugar da prova, ao vencer (2-0) na receção ao Chelsea, no jogo em atraso da 18.ª jornada.

Os foxes colocaram-se na frente do marcador logo aos seis minutos, através de um pontapé de fora da área do médio nigeriano Wilfred Ndidi, e dilataram a vantagem em cima do intervalo, com James Maddison a surgir 'solto' ao segundo poste, aos 41.

Perto do final da partida, o Chelsea quase relançou o encontro, só que o golo de Timo Werner acabou por ser anulado, por fora de jogo do avançado alemão, numa altura em que o internacional português Ricardo Pereira já tinha sido lançado no Leicester.

A equipa comandada por Brendan Rodgers somou a terceira vitória consecutiva na Premier League e a quarta nos últimos seis jogos, e isolou-se na liderança da competição, com 38 pontos, mais um do que o Manchester United, segundo, que na quarta-feira visita o Fulham.

Já o Chelsea, é oitavo colocado, com 29 pontos, e deixou fugir o rival West Ham (32), que bateu o penúltimo classificado, West Bromwich, por 2-1, em partida igualmente relativa à 18.ª ronda.

Jarrod Bowen, aos 45+1 minutos, e Michail Antonio, aos 66, marcaram os tentos dos hammers, sendo que, pelo meio, o brasileiro Matheus Pereira, antigo jogador de Sporting e Desportivo de Chaves, ainda igualou o encontro, aos 51, anotando o quarto tento nos últimos três encontros pelos baggies.