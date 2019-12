Leicester vence Marco Silva nos descontos e com "ajuda" do VAR

Hoje às 19:43 Facebook

Um golo nos descontos, validado pelo videoárbitro, deu este domingo a vitória ao Leicester, num jogo da Liga inglesa em que os foxes protagonizaram uma reviravolta no marcador, por 2-1, frente ao Everton, de Marco Silva.

O lateral-direito Ricardo Pereira foi decisivo no lance, ao colocar a bola a deslizar entre os centrais e para a corrida de Iheanacho, que trocou as voltas aos defesas e rematou para o segundo golo do Leicester, aos 90+4.

O videoárbitro validou o lance, dando a vitória à equipa da casa, para desconsolo de Marco Silva, que viu o Everton estar a vencer e acabou derrotado, mantendo-se junto à zona de despromoção (17.º), dois pontos acima do Southampton (18.º).

No jogo, da 14.ª jornada, o internacional brasileiro Richarlison tinha adiantado o Everton, com um cabeceamento de rompante, aos 23 minutos, mas Vardy fez o 1-1, aos 68, num contra-ataque após uma recuperação de Iheanacho, que acabou por ser decisivo neste encontro.

O Leicester assumiu a vice-liderança da Liga inglesa, beneficiando do empate no sábado do Manchester City, em casa do Newcastle (2-2), com o bicampeão inglês a cair para terceiro, a 11 pontos do líder Liverpool.

Os reds, que não vencem o título inglês desde 1990, há quase 30 anos, e que são campeões europeus, têm atravessado um período de ouro, em contraste com o Manchester United, o clube inglês mais vezes campeão e que está afundado no nono lugar.

Na última época, Solskjaer substituiu José Mourinho -- que, entretanto, assumiu em novembro o Tottenham -, mas o United continua longe dos seus tempos de glória e domínio no futebol inglês, dividido entre Liverpool e City.

Este domingo, em casa, os red devils, que continuam sem contar com os lesionados Pogba, Matic, Bailly, Rojo ou o português Diogo Dalot, empataram com o Aston Villa, que voltou à Liga esta época, proveniente do Championship, a segunda divisão inglesa.

O Aston Villa marcou primeiro, por Grealish, aos 11, mas Heaton, na própria baliza, aos 52, e Lindelof, aos 64, ainda deram o 2-1 ao United, com uma esperança de poucos minutos, até Tyrone Mings igualar, aos 66.

O Arsenal empatou fora com Norwich (2-2) e somou o oitavo jogo consecutivo sem vencer, já sem o treinador Unai Emery, despedido, e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, empatou também com o Sheffield United (1-1).