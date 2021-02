Leipiz vence e persegue líder

JN/Agências Hoje às 22:47 Facebook

O Leipzig ganhou esta a sexta-feira ao Augsburgo por 2-1, na 21.ª jornada da liga alemã, e mantém a perseguição ao líder Bayern Munique, agora a quatro pontos de distância.

A equipa do Leste da Alemanha inaugurou o marcador aos 38 minutos, pelo espanhol Dani Olmo, na execução de um penálti, e aumentou a vantagem ainda antes do intervalo, aos 43, pelo médio francês Christofer Nkunku.

O Leipzig, que na terça-feira recebe os ingleses do Liverpool na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, procurou gerir o esforço, mas apanhou um susto na fase final da partida, quando o Augsburgo reentrou na discussão do resultado ao reduzir para 2-1, aos 78 minutos, pelo médio Daniel Caligiuri.

O Bayern Munique lidera com 48 pontos (menos um jogo), seguido do Leipzig com 44, do Wolfsburgo, com 38 (menos um jogo), e do Eintracht Frankfurt, com 36 (menos um jogo), enquanto o Ausgburgo é 13º, com 22 pontos.