Leipzig e Bayern de Munique empatam no regresso da Bundesliga

O Leipzig, com André Silva a titular, e o Bayern de Munique empataram (1-1), no regresso da Bundesliga após o Mundial do Catar.

A equipa da Baviera até começou melhor o encontro, chegando à vantagem através de Choupo Moting, que esta temporada se tem revelado um substituto à altura de Lewandowski, contribuindo com golos decisivos.

No entanto, o Leipzig, que esteve grande parte do jogo por cima do adversário, conseguiu chegar ao empate por intermédio de Halstenberg, num lance de insistência na área do estreante Sommer, que chegou a Munique para substituir o lesionado Neuer.

O marcador não se voltou a alterar e o regresso da Bundesliga acabou num (justo) empate.