Leipzig goleia e entra no pódio da Bundesliga

A equipa de Julian Nagelsmann bateu o Mainz (0-5) aproveitou a derrota do Borussia Monchengladbach para subir ao terceiro lugar.

O RB Leipzig retomou este domingo o caminho das vitórias na Liga alemã, ao golear na visita a Mainz, por 0-5, em jogo da 27.ª jornada que lhe permitiu subir ao terceiro lugar da classificação.

Após três empates seguidos, o último diante do Friburgo (1-1), na semana passada, o Leipzig praticamente resolveu o encontro com o 15.º classificado na primeira parte, com tentos de Timo Werner, aos 11 minutos, que viria a fazer um hat-trick, Poulsen (23) e Marcel Sabitzer (36).

O Leipzig aproveitou a derrota do Borussia Monchengladbach na véspera e subiu ao terceiro lugar, com 54 pontos, a três do Borussia Dortmund, segundo colocado, e a sete do líder Bayern Munique, duas equipas que se vão defrontar na terça-feira, em jogo da 28.ª ronda.

No primeiro jogo do dia, o Augsburgo colocou fim a uma série de quatro derrotas e regressou aos triunfos, batendo o Schalke 04, por 0-3.

No encontro de encerramento da ronda, o Fortuna Dusseldorf esteve perto de regressar aos triunfos em Colónia, mas acabou por deitar tudo a perder já perto do fim, somando mais uma igualdade (2-2).