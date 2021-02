Leipzig-Liverpool vai ser disputado em Budapeste

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

O jogo Leipzig-Liverpool, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, vai ser disputado em Budapeste, devido à proibição das viagens para a Alemanha de zonas de risco, no âmbito da pandemia da covid-19.

"A UEFA pode confirmar que o jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões entre Leipzig e Liverpool vai ter lugar na Puskas Arena, em Budapeste", anunciou este domingo, em comunicado.

O jogo da primeira mão dos oitavos vai ser disputado na data prevista, dia 16 de fevereiro, às 20 horas.

"A UEFA gostaria de agradecer ao Leipzig e ao Liverpool pela estreita cooperação e apoio na procura de uma solução para este problema, assim como à federação húngara, pelo apoio e acordo em receber o jogo em questão", prosseguiu o organismo europeu.

O Leipzig tinha feito um pedido para permitir a viagem dos campeões ingleses, que contam com o português Diogo Jota, poderem jogar em solo alemão, mas o Governo alemão recusou excecionar o desporto profissional, mantendo, pelo menos até 17 de fevereiro, um dia depois da data prevista para o jogo, o fecho das fronteiras a quem venha do Reino Unido.

A decisão alemã obriga ao encerramento das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas a viajantes oriundos de Portugal, Reino Unido, Irlanda, Brasil e África do Sul, cinco países fortemente atingidos pelas novas variantes do coronavírus. Segundo o governo de Berlim, pretende-se "proteger a população" e "limitar a propagação das novas variantes" do novo coronavírus.

Se o fecho das fronteiras perdurar além do dia 17, poderá também estar em causa a visita do Manchester City ao Borussia Mönchengladbach, marcada para dia 24, igualmente para a Champions.