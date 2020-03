Leipzig pede desculpa por impedir entrada de adeptos japoneses

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:21 Facebook

O Leipzig pediu desculpa aos adeptos japoneses que foram impedidos de entrar no estádio no último jogo frente ao Bayer Leverkusen, por receio em torno do surto de coronavírus.

O clube alemão justificou o impedimento destes adeptos referindo que estavam a cumprir as normas de segurança do estádio. A equipa tinha instruções de controlar os espetadores que fossem provenientes de zonas de risco de coronavírus após recomendações do Instituto Robert Koch.

"Lamentavelmente, no caso dos nossos adeptos japoneses, sucedeu um erro de interpretação", pode ler-se na nota, em que o emblema pediu desculpa aos afetados e revelou estar a contactar todos os envolvidos para os convidar a assistirem ao próximo jogo em casa", referiu o Leipzig em comunicado na rede social Twitter.

Os adeptos japoneses foram impossibilitados de assistir ao encontro frente ao Bayer Leverkusen, que terminou empatado a um golo.

O surto de coronavírus já causou cerca de 3 mil mortos em todo o mundo.