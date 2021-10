Leitão como prémio para Trofense devorar águias

José Pedro Gomes Hoje às 09:02 Facebook

Donos de restaurante na Trofa dão incentivo extra à equipa da terra e prometem iguaria ao plantel em caso de vitória sobre o Benfica.

Defrontar um grande como o Benfica, em qualquer competição, é sempre motivador para todas as equipas, mas os jogadores do Trofense terão um incentivo extra para o duelo de sábado, com as águias, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, pois em caso de superarem a eliminatória vão poder festejar o êxito com uma refeição de leitão.

Isto porque os dois proprietários do restaurante Flor do Ave, uma referência a confecionar esta iguaria no concelho Trofa, prometeu oferecer um leitão ao plantel como prémio extra, caso consigam devorar as águias nesta ronda da competição. E mostrando-se convictos que pode mesmo acontecer.