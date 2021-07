JN Ontem às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube de Matosinhos apresentou, este domingo, a camisola para a nova época desportiva.

"Do Mar, chega o nosso tesouro. A camisola principal do Leixões, de Matosinhos. Estreada pelas nossas gentes, de quem tanto nos orgulhamos, vamos defendê-la sempre com a raça que nos caracteriza", anunciou o Leixões nas redes sociais.

Veja o vídeo de apresentação: