Leixões apresenta quatro reforços de uma assentada

Com a Liga 2 muito perto de iniciar, o Leixões apresentou quatro reforços de uma vez para compor o plantel às ordens de Vítor Martins.

Adriano Amorim, Eduardo Thomasel, José Sousa e Rafael Freitas são jogadores brasileiros que pertenciam ao Coimbra-BMG, clube com quem os leixonenses têm uma parceria consolidada e que tem dado bons frutos. Léo Bolgado, por exemplo, foi contratado na época passada e vai jogar na Liga esta temporada com a camisola do Casa Pia.

Enquanto Rafael Freitas vai integrar a equipa principal do Leixões após uma época em que se destacou nos sub-23, tendo inclusive somado minutos na Liga 2, José Sousa, lateral direito de 24 anos, Adriano Amorim, extremo de 20, e Eduardo Thomasel, avançado de 20, vão estrear-se com a camisola do Mar.

A estreia do Leixões na Liga 2 está agendada para a próxima segunda-feira, na casa do Penafiel.