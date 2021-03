Leixões bate Sporting e conquista Taça de voleibol feminino pela nona vez

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

O Leixões conquistou, este domingo, a nona Taça de Portugal de voleibol feminino depois de bater o Sporting na final, em Matosinhos, por 3-1 (16-25, 25-21, 25-17 e 25-20).

As leixonenses entraram mal e o Sporting aproveitou, mostrando-se mais sereno e cometendo poucos erros e isto permitiu-lhe ganhar muito cedo uma vantagem pontual (7-3, 11-4 e 15-9) que não mais perdeu, fechando o primeiro set por 25-16.

O Leixões também pagou caro a desinspiração da sua libero, Beatriz Basto, na receção, mas recompôs-se no parcial seguinte, com muita garra e com maior eficácia nos vários capítulos do jogo, com destaque para o ataque, com a argentina Maria Noel Pandulli a sobressair.

Nesse segundo set, o Sporting já não foi tão forte no serviço e no ataque e o Leixões subiu de rendimento gradualmente. Depois de alguma indefinição no marcador (13-13, 16-16 e 19-19), as leixonenses tomaram conta do jogo (21-19 e 24-21) e Maria Noel Pandulli acabou com as dúvidas com um pormenor excelente.

O Leixões abriu o terceiro parcial com um serviço para fora, mas o Sporting parecia ter perdido a confiança e a segurança iniciais e viu-se a perder por 11-6 face a um opositor em crescendo. Com alguma naturalidade, as leixonenses ganharam este set por 25-17, desta feita com um remate cruzado de Maria Noel Pandulli.

Embalado, o Leixões fez 3-0 no quarto parcial, depois 8-4 e manteve-se sempre na frente, apesar de algumas aproximações do Sporting, que nunca deixou de tentar mudar o rumo dos acontecimentos. A diferença chegou a ser de um ponto (16-15 e 18-17 e 19-18), mas sempre com as leixonenses no comando.

A emoção e a tensão subiram e aí surgiram novamente as individualidades da equipa de Matosinhos, com destaque para a inevitável Marian Noel Pandulli e também para Fernanda Silva, ambas muito fortes no ataque.

A reta final foi dominada pelo Leixões, que venceu o parcial por 25-20 e a final desta edição da Taça de Portugal. Foi o nono troféu conseguido pela equipa, que já não o conquistava desde a época 1990/91, com a capitã Juliana Antunes, que não jogou por vir de uma lesão grave, a levantar a taça.

Ficha de jogo:

Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos

Sporting - Leixões, 1-3

Parciais: 25-16 (25 minutos), 21-25 (30), 17-25 (26) e 20-25 (30)

Sob a arbitragem de Michelle Ferreira e Teresa Ferreira, as equipas alinharam:

Sporting: Vanessa Paquete, Bruna Gianlorenço, Gabriella Rocha, Thais Saraiva, Ana Couto, Aline Rodrigues e Daniela Loureiro (libero). Jogaram ainda: Daniana Esteves

Treinador: Rui Costa.

Leixões: Fernanda Silva, Eliana Durão, Maria Noel Pandulli, Viviane Isidoro, Madeline Paredes, Carina Moura e Beatriz Costa (líbero). Jogaram ainda: Fabiola Gomes

Treinador: Miguel Coelho

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19