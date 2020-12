Leixões com 19 casos de covid-19

JN/Agências Hoje às 21:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A SAD do Leixões informou esta sexta-feira que "foram detetados mais quatro casos positivos nos testes de diagnóstico covid-19 realizados à estrutura do futebol profissional", somando agora 19.

Os leixonenses começaram com 12 casos na terça-feira, subiram para 15 no dia seguinte e, esta sexta-feira, comunicaram mais quatro casos, após testes efetuados no dia anterior.

"Todos eles encontram-se isolados, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde", acrescenta a SAD leixonense, adiantando que nove elementos da estrutura cumprem isolamento profilático desde a passada terça-feira.

Este surto já tinha obrigado ao adiamento do jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal com o Nacional, que estava agendado para domingo e passou para o dia 23 de dezembro, às 20 horas, no Estádio da Madeira.