Leixões condena "atitudes racistas de alguns adeptos"

JN Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Leixões denunciou, esta terça-feira, através de comunicado, atitudes impróprias para com Sapara, no final do jogo da passada segunda-feira, frente ao Desportivo de Chaves.

Foi através de comunicado que o Leixões denunciou o comportamento impróprio de alguns adeptos, no exterior do Estádio do Mar, após o empate (1-1) frente ao Desportivo de Chaves.

"A Leixões SC - Futebol, SAD vem por este meio repudiar e lamentar o comportamento de alguns adeptos no final do jogo de ontem, com o GD Chaves, em que o nosso jogador Adewale Sapara foi vítima de atitudes que têm de, uma vez por todas, ser banidas do desporto e da sociedade. Ontem, já no exterior do Estádio do Mar, Sapara foi insultado e cuspido por alguns adeptos que se dizem leixonenses. Juntamente com as autoridades, estamos a analisar as imagens gravadas no sistema de vigilância e vamos agir em conformidade para acabar com atitudes racistas e xenófobas como as que se assistiram ontem", pode ler-se.

O emblema do Mar acrescentou, ainda, que não vai permitir "que tais atitudes voltem a acontecer no Leixões. Por isso, vamos identificar o(s) autor(es) deste lamentável incidente, agir criminalmente e proibir a entrada no Estádio do Mar. Não permitiremos, de forma alguma, este tipo de comportamentos".