Leixões contrata campeão do Mundo

O Leixões contratou Belchior, campeão do Mundo por Portugal em futebol de praia. "Imenso orgulho em representar um histórico do futebol português", diz o internacional luso.

Aí está uma contratação de peso para a equipa de futebol de praia do Leixões. Belchior, sabe o JN, foi garantido pelo clube de Matosinhos e já treinou hoje com os novos companheiros, comprometendo-se com a formação do Mar até ao final da temporada.

"É com imenso orgulho, dedicação e compromisso que assumo o desafio de representar um histórico do futebol português! História enorme deste emblema de Matosinhos que desde 1907 nos mostra grandeza e mística!", escreveu Belchior, no Instagram.

O Leixões assegura a contratação de um jogador duas vezes campeão do Mundo por Portugal e com um vasto palmarés, que inclui mais de 20 títulos. Belchior estava vinculado ao Sporting, mas deixou Alvalade depois dos leões abdicarem desta variante do futebol.

Aos 40 anos, Belchior é um dos jogadores mais experientes da atualidade, somando 503 jogos pela seleção nacional e mais de 100 golos. Nos últimos meses, participou no "reality show" da TVI, o Triângulo.