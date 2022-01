Leixões contrata filho de antiga estrela do F. C. Porto

JN Hoje às 17:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Daniil Alenichev, de 17 anos, é a nova aposta da SAD leixonense. O pai, Dmitri Alenichev, brilhou com a camisola portista entre 2000 e 2004.

A administração da SAD do Leixões anunciou a contratação de Daniil Alenichev. O jogador, de 17 anos, já se encontra em Matosinhos e visitou o Estádio do Mar, mostrando-se desejoso de começar a mostrar serviço. O jovem russo poderá ser utilizado nos sub-19, sub-23 e, naturalmente, na equipa principal, sob o comando de José Mota.

O apelido remete, imediatamente, para Dmitri Alenichev, internacional russo que deixou uma marca forte no futebol português, ao serviço do F. C. Porto, onde foi peça importante na conquista da Liga dos Campeões (2004) e da Liga Europa (2003).

Daniil, que representou os russos do Spartak de Moscovo e Lokomotiv de Moscovo, é filho do antigo jogador do F. C. Porto e terá agora a oportunidade de mostrar em Portugal que herdou os genes do pai, que se destacou por ser um jogador cerebral e elevado recorte técnico.