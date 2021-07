Leixões contrata promessa do F. C. Porto

Arnaldo Martins Hoje às 16:11 Facebook

Rúben Candal, 18 anos, assina por três épocas e é reforço para o clube de Matosinhos.

O Leixões anunciou a contratação de Rúben Candal, médio ofensivo, de 18 anos, que terminou contrato com o F. C. Porto. Apontado como uma das maiores promessas da sua geração, o jogador vai prosseguir a carreira em Matosinhos, depois de não ter acertado a renovação com os dragões. O contrato é válido para as próximas três temporadas.

Internacional sub-15, sub-16 e sub-17, Rúben Candal era cobiçado por vários clubes, inclusive do estrangeiro, mas o clube de Matosinhos antecipou-se à concorrência e convenceu o jovem promissor a assinar pela formação do Mar, onde vai ser orientado por José Mota.

O médio criativo deu os primeiros pontapés na bola no Candal, onde ganhou o apelido, e ingressou nas escolinhas da Dragon Force antes de cumprir as etapas da formação no F. C. Porto. Agora, abraça em Matosinhos o primeiro desafio no futebol profissional.