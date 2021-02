Leixões critica arbitragem de Manuel Mota: "Mais uma página negra no futebol português"

JN Hoje às 18:12 Facebook

O clube da Liga 2 deixou, este domingo, críticas à arbitragem de Manuel Mota após o duelo diante do Estoril, que os leixonenses perderam (1-0) no Estádio do Mar.

Em comunicado, a equipa de Matosinhos considerou que ficou por marcar "um penálti claríssimo" no jogo diante do Estoril, acusando o árbitro Manuel Mota de "não respeitar o clube"

"Manuel Mota escreveu (mais) uma página negra no futebol português. A exemplo do que já fizera há cerca de dois meses, no jogo com o Nacional para a Taça de Portugal, o árbitro sonegou um penálti claríssimo ao Leixões (...) Como não é a primeira vez num curto espaço de tempo, e em lances mais do que óbvios, será caso para questionar se Manuel Mota tem algo contra o Leixões. Se o tiver, pedimos gentilmente que solicite ao Conselho de Arbitragem que não volte a ser interveniente em jogos nossos. Merecemos respeito. O respeito que não temos tido por parte do árbitro Manuel Mota", pode ler-se.

O Estoril Praia venceu (1-0), este domingo no Estádio do Mar, o Leixões, por 1-0 na 21.ª jornada da Liga 2 e regressou à liderança do campeonato, ainda que com mais um jogo. O encontro decidiu-se aos 71 minutos, com um golo de Vidigal.

Leia o comunicado do Leixões na íntegra:

"Manuel Mota escreveu (mais) uma página negra no futebol português. A exemplo do que já fizera há cerca de dois meses, no jogo com o Nacional para a Taça de Portugal, o árbitro sonegou um penálti claríssimo ao Leixões, na parte final do encontro com o Estoril Praia, esta manhã. Um lance que não deixa margem para qualquer dúvida, como o anterior já não deixou.

Como não é a primeira vez num curto espaço de tempo, e em lances mais do que óbvios, será caso para questionar se Manuel Mota tem algo contra o Leixões. Se o tiver, pedimos gentilmente que solicite ao Conselho de Arbitragem que não volte a ser interveniente em jogos nossos.

Somos uma instituição com 113 anos de história, uma das mais prestigiadas do país, com uma massa adepta ímpar, e merecemos respeito. O respeito que não temos tido por parte do árbitro Manuel Mota".