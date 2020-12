Leixões de luto pela morte do sócio número 1

JN Hoje às 16:08 Facebook

Orlando Ludgero Almeida Ramos faleceu na véspera de Natal, depois de uma vida dedicada ao clube de Matosinhos, onde era considerado o "pai do voleibol" não só do emblema do Mar, mas também a nível nacional.

"Parte um dos filhos da terra, um ícone do nosso clube e do desporto nacional. Com uma vida em torno do Leixões Sport Club e Matosinhos, desde as simples brincadeiras enquanto criança na Praia de Matosinhos, até à sua elevação a atleta sénior do clube e, posterior comando técnico, são inúmeras as memórias fraternas e de saudade, bem como as inúmeras glórias conquistadas que deixará no coração e lembrança da Família Leixonense".

Foi assim que o Leixões se despediu, com uma nota no site, do antigo "atleta, capitão, treinador, dirigente, fervoroso adepto e associado número 1", que tinha completado 100 anos de vida em 2020.

As cerimónias realizam-se no Tanatório da Matosinhos, este sábado, estando o funeral marcado para as 10.45 horas.