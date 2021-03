Leixões deixa sair Beto e contrata Diretor Desportivo

JN Hoje às 20:01 Facebook

O guarda-redes internacional português rescindiu o contrato com os leixonenses e vai prosseguir a carreira no Farense. Rémulo Marques reforça a estrutura do clube.

Dia de mudanças significativas no Leixões. Aos 38 anos, o guarda-redes Beto, que regressou ao clube no início da temporada supostamente para fechar a carreira, rescindiu e é reforço importante para o Farense na luta pela permanência na Liga.

"A Leixões SC - Futebol, SAD informa que acedeu ao pedido Beto para rescindir o contrato que unia as duas partes. As portas do Estádio do Mar estarão sempre abertas para ti", escreveu o clube, esta segunda-feira.

O Leixões anunciou ainda o reforço da estrutura para o futebol, com a chegada de Rémulo Marques para o cargo de diretor desportivo. O dirigente, de 42 anos, já passou por Boavista e Fafe.