Leixões denuncia "jogos de bastidores" e garante presença na próxima edição da Liga 2

A SAD leixonense, liderada por André Castro, repudia as "insinuações e acusações" avançadas pelo Varzim e assegura, em comunicado, que cumpre "todos os pressupostos exigidos pela Liga Portugal" para disputar a Liga 2 na próxima temporada.

Os matosinhenses asseguram que a presença na próxima edição da Liga 2 "será uma realidade" e denunciam o que consideram terem sido "jogos de bastidores", que culminaram "num fiasco monumental, com consequências imprevisíveis para quem os possibilitou e executou".

"A coação a empresários de futebol e as ameaças a presidentes de outros clubes foram a cereja no topo de um bolo amplamente fora de validade. O resto é caso de polícia", pode ler-se numa nota oficial partilhada nas redes sociais.

Sobre o comunicado publicado, horas antes, pelo Varzim, que falava em "alegadas práticas anti-regulamentares praticadas pela Leixões Sport Club - Futebol SAD no que respeita ao processo de licenciamento para as competições profissionais", os leixonenses refutam as acusações, mas dizem "jamais confundir uma instituição centenária, nobre e honrada com um par de paraquedistas em perfeita insuficiência cognitiva e com uma sede de poder exacerbada".