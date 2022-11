Leixões derrota Farense e segue para os oitavos da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O Leixões derrotou, esta quarta-feira, em casa o Farense por 3-1, com um bis de Ricardo Valente e uma boa exibição de João Oliveira, e qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Num embate entre equipas da Liga 2, o primeiro golo dos locais surgiu de uma diagonal de João Oliveira da esquerda para a direita, culminada com um remate forte e colocado do dianteiro leixonense, que bateu Defendi, aos 30 minutos.

Ricardo Valente elevou para 2-0, aos 34 minutos, na recarga a uma defesa para a frente do guardião do Farense, e o mesmo jogador bisou, aos 53, com um disparo cruzado, após assistência de João Amorim.

PUB

O Farense reduziu através de Cláudio Falcão, que bateu Stefanovic com um bom gesto técnico, de costas para a baliza, aos 83 minutos, isto numa fase em que o Leixões já tinha tirado o pé do acelerador.

Num jogo entre o oitavo classificado, a equipa local, e o vice-líder da Liga 2, a turma visitante, a decisão acabou por ser favorável aos leixonenses e ao seu futebol pragmático, vertical e veloz, que foi bem interpretado por João Oliveira e também por Agostinho.

João Oliveira e a sua velocidade foram um tormento para a defesa da equipa algarvia, muito lenta na recuperação e pouco agressiva na marcação.

O atacante leixonense começou a mostrar serviço aos 21 minutos, com um remate forte, e à passagem da meia hora aproveitou o espaço e a liberdade que lhe deram para abrir o marcador.

O golo ocorreu depois de um ataque rápido do Leixões pelo lado direito, que deixou bem à vista as fragilidades defensivas do Farense, e terminou com Joel a introduzir a bola na baliza de Defendi. Gritou-se golo, mas o lance foi anulado pelo árbitro devido a uma alegada carga irregular sobre o guarda-redes.

O 2-0 tardou quatro minutos e começou com um remate forte de João Oliveira, que Defendi sacudiu para a frente, tendo Ricardo Valente surgido à vontade e a rematar certeiro para a baliza.

O Farense, que foi para este jogo sem vários titulares habituais, sentiu sempre grandes dificuldades quando o Leixões acelerou o seu jogo e só aos 43 minutos esteve perto do golo, depois de um cruzamento rasteiro de Harramiz a que Lucas chegou atrasado.

Os algarvios esboçaram uma reação após o intervalo, mas sem grande convicção, e o Leixões fez o 3-0 na sequência de mais uma rápida transição defesa/ataque em que João Amorim rompeu pelo corredor central, serviu Ricardo Valente e este, descaído sobre a esquerda, atirou cruzado e 'bisou'.

Este golo, aos 53 minutos, sentenciou praticamente o encontro e foi um Leixões sempre superior ao seu oponente que esteve mais perto de dilatar a vantagem do que o Farense de a reduzir, tão desinspirada continuou a sua exibição.

O tento de honra do conjunto visitante aconteceu aos 83 minutos, por Cláudio Falcão, que bateu Stefanovic com um toque surpreendente e de recurso, numa fase em que o Leixões procurava gerir a vantagem e jogar com o relógio.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos

Leixões -- Farense, 3-1

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, João Oliveira, 30 minutos; 2-0, Ricardo Valente, 34; 3-0, Ricardo Valente, 53; 3-1, Cláudio Falcão, 83

Equipas:

Leixões: Igor Stefanovic, João Amorim, João Meira, Calasan (Isaque, 46), Joel Ferreira, Fabinho, Thalis (Zé Eduardo, 72), Paulinho, João Oliveira (Erivaldo, 60), Agostinho (Kiki, 60) e Ricardo Valente (Tiago Morais, 68)

(Suplentes: Beunardeau, Isaque, Zag, Zé Eduardo, Erivaldo, Miguel Silva, Kiki e Tiago Morais)

Treinador: Vítor Martins

Farense: Rafael Defendi, Pedro Albino, Gonçalo Silva, Zach Muscat (Rafinha, 59), Talocha, Cláudio Falcão, Fabrício (Seruca, 59), Vasco Lopes (Pedro Henrique, 59), Lucas, Elves Baldé (Tiago Madeira, 83) e Harramiz (Belloumi, 72)

(Suplentes: Miguel Carvalho, John Velásquez, Miguel Mandara, Diogo Viana, Rafinha, Seruca, Belloumi, Tiago Madeira e Pedro Henrique)

Treinador: Vasco Faísca

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucas (28), Thalis (58), Ricardo Valente (68), João Meira (74), Pedro Albino (78), Cláudio Falcão (88) e Pedro Henrique (90+2)

Assistência: 1.517 espetadores