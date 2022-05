Leixões discute separação da SAD em junho

Assembleia Geral Extraordinária vai realizar-se no Auditório da Escola básica 2/3 de Matosinhos.

Várias mudanças podem estar a surgir no Leixões Sport Club. Os sócios foram convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária, a 4 de junho às 14 horas, para discutir alguns assuntos relativos ao emblema, com destaque para a possível separação entre o clube e a SAD, à semelhança do que aconteceu com o CF Belenenses e a Belenenses SAD.

"Leitura das atas das assembleias anteriores; Análise e discussão da relação entre Leixões Sport Club e Leixões Sport Club, Futebol - SAD; Discussão, votação e deliberação sobre a separação entre o Leixões Sport Club e Leixões Sport Club, Futebol - SAD; Discussão, votação e deliberação sobre o destino das ações do Leixões Sport Club no capital da Leixões Sport Club, Futebol - SAD; 30 minutos para discussão de outros assuntos e interesses do Clube", pode ler-se no comunicado do clube de Matosinhos.