Leixões distinguido com Prémio de Responsabilidade Social

A campanha "Marcar golos por Solidariedade" angariou e distribuiu mais de três mil alimentos e agora valeu o reconhecimento da Liga de Clubes ao emblema leixonense.

A Liga de Clubes atribuiu ao Leixões o Prémio de Responsabilidade Social do mês de novembro pela campanha "Marcar golos pela Solidariedade".

A iniciativa aconteceu no jogo com o Trofense, no qual os adeptos foram incentivados a levar produtos alimentares para terem direito ao bilhete de acesso ao encontro. De acordo com a Liga, "a iniciativa, com enorme adesão junto do público, possibilitou a entrega de mais de três mil alimentos à instituição local (Obra do Padre Grilo), sem fins lucrativos, que acolhe crianças e jovens em risco".

Norberto Sousa, assessor de comunicação, explicou que o Leixões "procura ser mais do que um clube de futebol". "Temos também esta vertente social. Realizamos inúmeras causas para ajudar as pessoas que mais necessitam, muitas vezes instituições. Neste caso, ficámos todos a ganhar. As pessoas, que puderam assistir a um jogo do Leixões, e os meninos da Obra do Padre Grilo, que vão poder ter refeições diferentes e mais variadas também", acrescentou.