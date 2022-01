Leixões e Leões de Porto Salvo lideram em atletas federados

JN/Agências Hoje às 13:02 Facebook

O Leixões, com 615, e ​​​​​​​o Leões de Porto Salvo, com 228, são os clubes com mais atletas federados nas provas de futebol e futsal, respetivamente, indicam dados divulgados hoje pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em 2021, o organismo contabilizou 181.495 praticantes inscritos nas duas modalidades, num ranking global liderado a nível nacional pelo Benfica, com 741, seguido do Leixões, com 729, e do rival lisboeta Sporting, que completa o pódio com 698.

Estes três clubes são os únicos a superar a marca dos 600 atletas federados, enquanto Belenenses (595), Marítimo (552), Estoril Praia (506), Barreirense (504), Famalicão (492), Sporting de Braga (492) e Padroense (474) fecham o "top-10", bem longe do F. C. Porto.

Sem apresentarem equipas de futebol feminino e de futsal, os dragões surgem no 72.º lugar, com 305 federados, quantidade afetada pelo projeto Dragon Force (169.º, com 222) e pelo protocolo com o Padroense, ambos no âmbito do futebol de formação.

Em relação aos números do futebol no último ano civil, o Leixões impôs-se no país com 615 praticantes (612 masculinos e três femininos), à frente dos 563 do Benfica (460 homens e 103 mulheres) e dos 526 do Belenenses - todos afetos ao setor masculino.

Quanto ao futsal, o Leões de Porto Salvo, 107.º clube cotado a nível nacional, comanda com 228 federados (183 homens e 45 mulheres), face aos 178 partilhados por Benfica (116 no masculino e 62 no feminino) e Sporting (118 no masculino e 60 no feminino).