Leixões goleia Vilaverdense

O Leixões, da II Liga, goleou, este sábado, em casa, o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal, por 5-1, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, e apurou-se para a fase seguinte da prova.

Os visitantes, que lideram a Série A do Campeonato de Portugal sem derrotas e com 13 pontos em cinco jogos, sofreram a sua primeira derrota oficial nesta época, tendo resistido ao poderio leixonense quase até ao intervalo.

O Leixões sentiu algumas dificuldades durante cerca de meia hora ante a bem organizada equipa do Vilaverdense, até que Kiki criou a primeira situação de perigo para baliza de Pedro Freitas aos 33 minutos.

Sapara ameaçou marcar aos 41 minutos através de uma jogada individual e conquistou um canto do qual iria surgir o 1-0. Kiki bateu esse canto e Yuri, ao primeiro poste, cabeceou forte e abriu o marcador, apesar da estirada de Pedro Freitas.

O Leixões esteve melhor na segunda parte e Kiki fez o 2-0 no seguimento de uma jogada de insistência iniciada por Diogo Leitão e de um primeiro remate ao poste esquerdo da baliza adversária.

O Vilaverdense pode queixar-se da forma como Baptista falhou um golo de baliza aberta, aos 53 minutos, até porque Jeferson Encada elevou para 3-0 dois minutos depois, finalizando um cruzamento da esquerda de Kiki.

Os visitantes reagiram e lograram reduzir aos 66 minutos, por Zé Pedro Cerqueira, que surgiu ao segundo poste e aproveitou uma saída deficiente de Stefanovic para cabecear para baliza e marcar.

O golo espevitou um pouco o Vilaverdense, mas o Leixões acabou com as dúvidas que ainda poderia haver quanto ao vencedor através de um livre direto que Thalis transformou no 4-1 com um remate colocado.

Luan Santos, outro suplente leixonense que fez o gosto ao pé neste encontro, tal como Encada e Thalis, fez o resultado final aos 76 minutos, cabeceando com êxito um cruzamento de Seck, numa altura em que as forças do Vilaverdense já estavam quase no fim.

Ficha de jogo:

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos

Leixões - Vilaverdense, 5-1.

Ao intervalo: 1-0

Marcadores: 1-0, Yuri, 41 minutos; 2-0, Kiki, 51; 3-0, Jeferson Encada, 63; 3-1, Zé Pedro Cerqueira, 66; 4-1, Thalis, 74; 5-1, Luan Santos, 76

Equipas

Leixões: Stefanovic, João Amorim, Gustavo França, Leo Bolgado, Seck (Luisinho, 79), Ben Hassan, Nduwarugira (Thalis, 57), Diogo Leitão (Aymbire, 70), Kiki, Sapara (Jeferson Encada, 57) e Yuri (Luan Santos, 70)

(Suplentes: Beunardeau, Wendel, Aymbire, Luisinho, Jefferson Encada, Luan Santos e Thalis)

Treinador: José Mota

Vilaverdense: Pedro Freitas, Gabi (Edmilson, 75), Zé Pedro Cepeda, Laércio, Ruizinho (André Soares, 89), Diogo Silva (Baptista, 59), Nandinho, André Soares, Armando Lopes (Bruno Silva, 59), Gonçalo Teixeira e Zé Pedro Cerqueira

(Suplentes: Cajó, André Tavares, Bruno Silva, Tomás Gama, Miguel Pereira, Baptista e Edmilson)

Treinador: Ricardo Silva

Árbitro: Bruno Costa (AF Viana do Castelo)

Ação disciplinar: cartão amarelo para Gabi (53), Ruizinho (71), Jeferson Encada (89) e Thalis (90+2)

Assistência: 835 espectadores