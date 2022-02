Leixões: Memórias de jogo épico perduram nos leixonenses

José Pedro Gomes Hoje às 12:52 Facebook

Há 20 anos, o Leixões militava no terceiro escalão e fez história, ao eliminar o Braga nas meias-finais. Triunfo, por 3-1, com golos de Abílio, Nené e Detinho, continua gravado a letras de ouro na história do clube. Jogo marcante na história da competição e do futebol português

Efeméride Assinala-se na segunda-feira 20 anos de um dos mais memoráveis jogos da história do Leixões e do futebol português, quando, contra todas as probabilidades, a equipa matosinhense, então no terceiro escalão do futebol nacional, foi a casa do Sporting de Braga vencer por 3-1, nas meias-finais da Taça de Portugal. Além de nesse dia ter garantido o bilhete para o Jamor, como a primeira equipa da então II divisão B a conseguir estar numa final, esse êxito no Minho permitiu, também, a qualificação dos leixonenses para mais uma participação nas competições europeias.

"O Braga vinha de uma vitória sobre o F. C. Porto, nas Antas, e tinha a passagem como dado adquirido. Lembro-me de falar com alguns jogadores deles e diziam-me que não íamos ter hipótese, mas a verdade é que tínhamos um grupo muito forte", recupera, ao JN, Nené, que apontou o segundo golo da partida.