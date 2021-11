Leixões oferece bilhetes em troca de alimentos

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:23 Facebook

Numa iniciativa solidária, o clube matosinhense vai permitir que os sócios troquem bilhetes por alimentos.

O encontro frente ao Trofense, no Estádio do Mar, marca o dia do 114º aniversário do Leixões. Para celebrar esta data, o clube matosinhense vai praticar uma iniciativa solidária. Os sócios que têm as quotas em dia podem trocar os bilhetes para o jogo por bens alimentares não perecíveis. Estes alimentos "serão doados à Obra do Padre Grilo, instituição de Matosinhos sem fins lucrativos que acolhe crianças e jovens em risco", pode ler-se numa publicação do clube do Mar nas redes sociais.

O Leixões enfrenta o Trofense no domingo, às 15.30 horas, no Estádio do Mar, em encontro a contar para a Liga 2.