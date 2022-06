Leixões: Regresso às origens e portas abertas para todos

Clube do Mar resistiu à pandemia e procura ter um papel social e cívico, além da parte desportiva.

Foi um treino diferente. Ao contrário do habitual, a equipa de sub-17 do Leixões treinou no relvado do Estádio do Mar e, entre pedidos de concentração e dicas da equipa técnica, a alegria dos jogadores era notória, ou não estivessem a fazer o que mais gostam, num percurso intermitente por causa da pandemia.

O Leixões é o clube português com mais jogadores masculinos federados, desde os sub-5 aos seniores. E o segredo do sucesso que dá tanto orgulho ao clube de Matosinhos é a dedicação, mesmo quando o Mundo foi obrigado a parar e a adaptar-se a uma realidade longe dos relvados.