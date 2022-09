Leixões Sport Club: "Estamos de volta, estamos vivos"

Centenas de adeptos encheram o "Óscar Marques" para assistir à estreia da nova equipa. Mar vermelho promete crescer.

"O Leixões está de volta". Esta foi a frase mais ouvida no jogo entre Leixões e Pedroso B, que marcou, ontem, a estreia de ambos os emblemas na 2.ª Divisão Distrital (série 1), da A. F. Porto. Para os leixonenses, o encontro teve um caráter especial, uma vez que devolveu alguma união à massa adepta, dividida pelas questões entre clube e SAD, que motivaram a criação desta equipa.

A uma hora do início da partida, as bancadas iam enchendo, num dia soalheiro que iluminava o renascer que se iria assistir dentro das quatro linhas. Entre os adeptos, felizes pelo regresso, ouviam-se os típicos "estás de volta? Ao tempo que não te via", enquanto os últimos preparativos do encontro eram alinhavados.