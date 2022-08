Leixões Sport Club inscreve equipa no Distrital a pensar no futuro

Bernardo Monteiro Hoje às 18:12 Facebook

O Leixões Sport Club vai competir, esta época, na 2.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto. Segundo Jorge Moreira, presidente do clube, o objetivo é "salvaguardar o futuro", uma vez que a SAD mantém-se com a sombra do processo "Jogo Duplo", relativo à manipulação de resultados no futebol português.

Fundado em 1907, o Leixões Sport Club vai ter uma equipa a competir, esta época, na 2.ª Divisão Distrital da A. F. Porto. A formação profissional, a cargo da SAD, encontra-se a disputar a Liga 2, que arrancou no último fim-de-semana.

Jorge Moreira, presidente do Leixões Sport Club, explica a decisão. "Isto não é, de maneira nenhuma, uma afronta à SAD. O objetivo é precaver o futuro, porque tenho receio que o processo Jogo Duplo possa prejudicar o Leixões", diz, ao JN.

Os campeonatos da A. F. Porto só arrancam daqui a um mês e o plantel leixonense ainda está em construção. A estratégia passa por montar uma equipa capaz de "lutar para ganhar em todos os jogos" , garante Jorge Moreira.

"Somos um clube de referência e queremos honrar os pergaminhos. Tenho a certeza que há muitos jogadores que abdicavam de tudo para representar o Leixões S. C., por amor à camisola. Queremos atletas com os valores do clube e com uma forte ligação emocional", salienta Jorge Moreira.

Apesar de começar do zero, no último escalão da A. F. Porto, o desejo de vencer é grande, assim como ir subindo de patamares o mais rápido possível. A presença da massa adepta nos estádios não é uma preocupação para o líder leixonense, que acredita num grande apoio.

"O amor pelo Leixões S. C. existe, independentemente da divisão onde está. Os adeptos vão dar uma boa resposta, tenho a certeza", finaliza, convicto, Jorge Moreira.