Leixões suspende três jogadores por razões disciplinares

Wendel, Encada e Sapara afastados do grupo por razões disciplinares. Jogadores treinam à parte

A administração do Leixões, em sintonia com a equipa técnica, suspendeu os jogadores Wendel, Encada e Sapara, devido a atos de indisciplina no último encontro com o Rio Ave, da Liga 2, que acabou com resultado desfavorável (1-2) para a formação de Matosinhos.

Wendel desrespeitou uma decisão do treinador José Mota, tendo convertido uma grande penalidade, que na ocasião deu o 1-1, quando era Fabinho o jogador indicado para cobrar o castigo máximo. Encada e Sapara também protagonizaram atos de indisciplina e foram penalizados pela SAD. Deste trio, Encada não se encontra no Estádio do Mar, pois está ao serviço da seleção da Guiné-Bissau.

O Leixões volta a jogar, no dia 12, na receção ao Varzim, e José Mota, muito provavelmente, não irá contar com este trio, que vinha a ser bastante utilizado no campeonato.

Avelino no Almería

A administração oficializou a saída de Carlos Avelino, médio de 19 anos, que evoluía nos sub-23. O jovem jogador foi transferido para o Almería, da 2.ª Liga de Espanha.