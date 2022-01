Leixões vai a eleições com lista única

JN/Agências Hoje às 22:30, atualizado às 23:08 Facebook

O emblema matosinhense vai realizar um processo eleitoral, no próximo dia 22 de janeiro, com a particularidade de só existir uma lista candidata aos orgãos sociais do clube, encabeçada por Jorge Moreira, atual presidente.

O ato eleitoral vai decorrer entre as 14 horas e as 19 horas, na sede do clube situada no Pavilhão Siza Vieira, sendo que a lista A, única candidata às eleições para o triénio 2022/24, apresenta Tiago Santos para o cargo de Presidente da Assembleia Geral e José Chaves para liderar o Conselho Fiscal.

No plano desportivo o Leixões segue na 14.º posição da classificação da Liga 2, com 18 pontos.