Leixões vence Boavista em jogo treino

Autogolo de Reggie Cannon fez a diferença num jogo disputado no Bessa, à porta aberta, onde os adeptos axadrezados incentivaram muito a equipa.

Num jogo treino disputado no Estádio do Bessa, onde estiveram cerca de meio milhar de adeptos, o Leixões, da Liga 2, derrotou o primodivisionário Boavista, por 1-0, com um autogolo de Reggie Cannon, aos 50 minutos.

Os reforços axadrezados Bolzenik (avançado), Watai (médio) e Sasso (defesa) estiveram em particular destaque com excelentes prestações, assim como o guarda-redes brasileiro César (ex-Flamengo) que se estreou com a camisola do Boavista. O avançado Salvador Agra (ex-Tondela) teve nos pés a melhor ocasião para as "panteras", mas acabou por falhar uma grande penalidade.

Do outro lado, o Leixões explorou muito bem o lado esquerdo da defesa axadrezada, composta por três defesas centrais, nomeadamente em transições rápidas ofensivas. O Boavista, por seu turno, também soube explorar as subidas no terreno da equipa adversária.

O golo do Leixões surgiu na sequência de um cruzamento da direito, no qual Cannon introduziu a bola dentro da própria baliza, quando pretendia aliviá-la.

No início da segunda parte, Filipe Ferreira foi substituído por Júlio Dabo por problemas físicos, já que o Boavista disputou antes deste jogo-treino um amigável com a equipa júnior, que terminou com um empate a um golo.