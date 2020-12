Leixões vence Braga na Liga Revelação

Guilherme Soares Hoje às 18:16 Facebook

Vitória foi alcançada perto do final do encontro e graças a um golo de Paulinho. Equipa de Matosinhos alcança minhotos na liderança da classificação e homenageia Vítor Oliveira, treinador falecido no fim de semana passado.

O Leixões foi vencer a Braga por 2-1 e, com menos um jogo, igualou os minhotos na liderança da Zona Norte da Liga Revelação. No Minho assistiu-se a um grande jogo, com um final de loucos.

Os de Matosinhos, que homenagearam Vítor Oliveira nas camisolas, marcaram primeiro, com um autogolo de Buta, mas Falé, já nos descontos, igualou a partida, resultado que parecia definitivo até Paulinho, de cabeça, e na sequência de um lançamento lateral, desfazer novamente a igualdade.