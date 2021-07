Leixões vence Caldas e segue invicto na pré-época

JN Hoje às 18:20 Facebook

Equipa de Matosinhos fecha estágio em Peniche com novo triunfo.

O Leixões bateu, este sábado de manhã, em Peniche, o Caldas, por 4-1, com golos de Sapara, que bisou (um foi de penálti), Wendel e Diogo Gomes. A formação do Mar segue invicta na pré-epoca, depois dos triunfos sobre Trofense (2-1), Torreense (2-1) e União Santarém (2-1) e dos empates com Gil Vicente (1-1) e Boavista (1-1). Ivo Nabais, de grande penalidade, fez o golo do Caldas.

O clube de Matosinhos volta a jogar com o Nacional, na próxima terça-feira, no Estádio do Mar, num jogo à porta fechada.