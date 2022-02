Leixões vence e sobe ao oitavo lugar

Os Bebés do Mar venceram na deslocação ao terreno do Académico de Viseu (1-2) e ascenderam à oitava posição da Liga 2.

A partida não começou da melhor maneira para os viseenses pois, à passagem da meia hora, Grill recebeu ordem de expulsão direta e deixou a equipa em inferioridade numérica até ao final do jogo.

Aos 34 minutos, o estreante a titular, Charles, fez o primeiro golo pelos leixonenses e Fabinho, de grande penalidade, levou o Leixões a vencer por dois golos de diferença para o intervalo.

Quase a seguir ao recomeço o homem-golo do Ac. Viseu, Nussbaumer, fez o gosto ao pé e reabriu a discussão do resultado. Contudo, com mais um jogador em campo, o Leixões não se escondeu e exerceu o domínio até ao final, embora as redes não tenham voltado a abanar.

Antes do apito final Calasan ainda foi expulso, por acumulação de amarelos.

Com este desfecho o Leixões segue no oitavo lugar da Liga 2, com 30 pontos, enquanto o Académico de Viseu é 15.º classificado, com 24.