Leknessund veste a rosa e João Almeida sem problemas na montanha

O francês Aurélien Paret-Peintre venceu a quarta etapa da Volta a Itália em bicicleta, sendo o mais rápido nos 175 quilómetros que ligaram Venosa a Lago Laceno e que trouxeram as primeiras montanhas ao Giro 2023. Apesar da queda sofrida na segunda-feira, João Almeida não teve problemas na contagem de segunda categoria perto da meta e chegou integrado no grupo dos favoritos.

Tal como se previa, a fuga do dia acabou por vingar, com Paret-Peintre a levar a melhor no duelo a dois com Andreas Leknessund, mas o norueguês também teve motivos para festejar, já que a dupla chegou com 2.01 minutos de vantagem sobre o pelotão, o que lhe permitiu ascender à liderança da geral, por troca com Remco Evenepoel.

O belga entrega assim a camisola rosa, enquanto João Almeida também perde o segundo lugar da geral - caiu para quarto, atrás de Leknessund, Evenepoel e Paret-Peintre -, embora o atleta das Caldas da Rainha tenha alcançado o grande objetivo do dia: não perder tempo para os restantes candidatos ao pódio.

A INEOS chegou a aumentar o ritmo no grupo dos favoritos durante a última contagem de montanha de segunda categoria do dia (foram três), mas não se registou qualquer ataque e João Almeida continua a 32 segundos de Evenepoel.