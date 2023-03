Lelo interessa a Benfica e a Sporting

JN Hoje às 15:33 Facebook

Igor Campedelli, empresário de Leonardo Lelo, garante que Sporting e Benfica estão interessados na contratação do lateral esquerdo do Casa Pia.

"Há interesse, mas ainda não há nada de concreto que permita dizer se há mais possibilidades ir para um lado ou para o outro. Até pode ainda aparecer a outra equipa grande portuguesa. O ponto de situação é este: acompanham o jogador, mostram interesse, contactam-nos, querem saber as condições e querem tomar uma posição", revelou, em declarações à Rádio Renascença, acrescentando, indiretamente, o F.C. Porto à disputa.

Com 23 anos, o lateral esquerdo representa os gansos há duas temporadas. "Preferência? Não há, são clubes de topo", salientou o empresário.

O representante italiano assegurou que Lelo é referenciado há muito tempo por vários clubes. "As propostas não são só desta época. Na temporada passada renovou com o Casa Pia, acreditando no projeto do clube e, esta época, a liga deu ainda mais valor ao jogador. Por isso, o interesse também aumentou e fez subir o nível dos clubes interessados, seja em Portugal ou no estrangeiro", explicou.