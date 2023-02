Lena Couto e Angelina Voloshchuk eliminadas no W40 Porto

JN Hoje às 19:35 Facebook

Apesar das derrotas, Lena Couto e Angelina Voloshchuk tentaram contrariar a experiência das suas adversárias, com particular destaque para Voloshchuk, que esteve muito perto de obrigar a húngara Adreinn Nagy a disputar um terceiro e decisivo set no complexo de ténis do Monte Aventino.

Angelina entrou nervosa, mas foi superando essa condição ao longo do duelo que a magiar vencer por 6-2 e 7-5. A portuguesa, campeã nacional sub-16 (ainda tem 15 anos), esteve muitas vezes a dominar os pontos, conseguiu que Nagy ficasse em sentido e se aplicasse para sair vitoriosa. Já Lena Couto sentiu a grande diferença de nível com a espanhola Leyre Romero Gormaz, tenista que ocupa o lugar 173.º do ranking WTA, e acabou derrotada por 6-1 e 6-0.

Nos restantes encontros da jornada de hoje, as suíças Ylena In-Albon e Celine Naef conseguiram ultrapassar os obstáculos com que se depararam, com In-Albon a vencer Daniela Vismane (Letónia), por 3-6, 6-4 e 6-1, ao passo que Naef, vencedora do torneio da semana passada no Porto, se superiorizou a Ekaterina Kazionova, por 6-1 e 6-4.

Pelo caminho ficaram Polina Kudermetova, terceira favorita e 166.ª WTA, e Ekaterine Gorgodze, da Geórgia. Kudermetova perdeu para a sua amiga de longa data, Anastasia Koulikova, da Finlândia, por 7-6 (4) e 6-3, e Gorgodze foi afastada pela polaca Urszula Radwanska, por 6-3, 3-6 e 6-2. Harmony Tan (França), Lily Miyazaki (Japão) e Tara Wurth (Croácia), segunda, quarta e oitava favoritas, respetivamente, foram mais fortes que a croata Lea Boskovic (6-2 e 6-2), a espanhola Claudia Hoste Ferrer (6-2 e 6-1) e que a chilena Daniela Seguel (6-2, 2-6 e 6-3), por esta ordem.

A espanhola Celia Cervino Ruiz, convidada da organização para disputar o quadro principal, fez bom uso do "wild card" e bateu a húngara Natalia Szabanin, por 2-6, 6-3 e 7-5.

Amanhã disputam-se os oitavos de final de singulares e os quartos-de-final da variante de pares. O W40 Porto II está dotado com 40 mil dólares em prémios e decorre até ao próximo domingo nos courts cobertos do Monte Aventino.