Lenda do UFC detido por violência doméstica

JN Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Chuck Liddell, ex-campeão de meio-pesados (93kg), foi detido esta segunda-feira na sua casa em Hidden Hills, na Califórnia, por acusações de violência doméstica contra a mulher.

De acordo com o site "TMZ", a polícia foi chamada à casa do ex-lutador e, ao chegar ao local, determinou que a suposta vítima seria a esposa de Liddell, Heidi Northcott, que não terá necessitado de atendimento médico. Os dois terão tido uma discussão verbal que acabou por se tornar física.



Chuck Liddell acabou por passar umas horas na esquadra, uma vez que pagou uma fiança de 20 mil dólares e saiu em liberdade.

Recorde-se que o norte-americano reinou na divisão dos meio-pesados entre 2005 e 2007. O ex-campeão, conhecido pelo apelido de "The Ice Man", foi integrado no "Hall of Fame" do Ultimate, em 2009.