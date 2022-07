"Lenda" Nani anunciado como reforço do Melbourne Victory, na Austrália

JN Hoje às 09:50 Facebook

Nani, avançado internacional português, muda-se, aos 35 anos, para a Austrália.

Poucos dias depois de ter rescindido o contrato que o ligava aos italianos do Veneza, Nani comprometeu-se, por duas temporadas, com os australianos do Melbourne Victory, onde será companheiro de equipa do defesa português Roderick Miranda.

O jogador confessou-se "animado e ansioso pelo desafio" que terá pela frente na liga australiana. "Sei que é um clube que quer ter sucesso. Quero ajudar a isso", acrescentou o avançado, ao sítio oficial do clube.

O anúncio da contratação da "lenda" portuguesa, assim tratado Nani pelo emblema de Melbourne, foi feito através de um vídeo em que o foco está no número 17, imagem de marca do internacional luso.

Nani, 112 vezes internacional por Portugal, conta no currículo com o título de campeão da Europa, alcançado em 2016, em França.

Ao nível de clubes, a Liga dos Campeões conquistada em 2008, pelo Manchester United, lidera uma lista onde figuram quatro títulos de campeão inglês, pelos "red devils", e três Taças de Portugal, pelo Sporting, entre outros.

DO NOT ADJUST YOUR TV SETS 1️⃣7️⃣ pic.twitter.com/HZtlIN8KWy - Melbourne Victory (@gomvfc) July 12, 2022