Lenda Tom Brady despede-se do futebol americano aos 44 anos

Vencedor por sete vezes do aclamado "Super Bowl", o "quarterback" deixa um legado importante na modalidade.

Tom Brady, vencedor de sete "Super Bowls" ao cabo de 22 temporadas no ativo, colocou um ponto final na carreira. "Sinto-me a pessoa mais sortuda do planeta", confessou, na hora do adeus.

O "quarterback" terá um lugar muito especial na história do futebol americano, muito à custa dos seis títulos de campeão alcançados pelos New England Patriots, aos quais juntou mais um pelos Tampa Bay Buccaners, o último clube que representou, na época passada. No total, participou em dez "Super Bowls", a famosa final do campeonato de futebol americano, prova que venceu em três décadas diferentes.

Aos 44 anos, Brady olha para a carreira que construiu como uma "viagem emocionante, muito para além da imaginação, recheada de altos e baixos". "Mas as amizades ficam para sempre. Vou para sempre recordá-las", acrescentou.

Brady passou 20 anos nos New England Patriots, tendo nesse período conquistado seis 'Super Bowls'. Em 2020 assinou pelos Tampa Bay Buccaneers e nesse mesmo ano conquistou o seu sétimo anel de campeão.

O último jogo de Brady foi em 24 de janeiro, na derrota com os Los Angeles Rams (30-27), mas meias-finais de conferência.

O norte-americano despede-se da modalidade como o jogador com mais campeonatos e com vários recordes, incluindo mais vitórias (277) e mais passes para 'touchdown' (707).

Brady sozinho tem mais 'Super Bowls' que qualquer equipa e foi cinco vezes eleito o melhor jogador da final, também um recorde.