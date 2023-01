Lens impõe a primeira derrota da época ao Paris Saint-Germain

JN/Agências Hoje às 22:07 Facebook

O Lens impôs, este domingo, a primeira derrota da época ao Paris Saint-Germain, confirmando o estatuto de equipa 'sensação' da Liga francesa de futebol com um triunfo por 3-1, em jogo da 17.ª jornada.

Depois da derrota do Benfica em Braga, na sexta-feira, em jogo da 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o PSG entrou em campo como a única equipa europeia invencível em 2022/23, mas saiu de Lens com uma categórica derrota perante o seu 'vice' na Ligue 1, que reduziu para quatro pontos a diferença para o líder.

Com Danilo no 'onze' titular -- o internacional português voltou hoje à competição após ter fraturado as costelas no final de novembro, num treino de Portugal durante o Mundial2022 -, Vitinha no banco, e ainda sem Lionel Messi, os parisienses começaram mal, sofrendo um golo logo aos cinco minutos.

Frankowski adiantou a equipa 'sensação' do campeonato francês, mas, apenas três minutos depois, Ekitiké igualou, relançando momentaneamente a partida.

No entanto, o Lens, vencedor de todos os oito encontros disputados até hoje em casa para a Ligue 1, não estava disposto de abdicar do seu registo imaculado: um passe longo de Fofana isolou Loïs Openda, que 'sentou' Marquinhos para fazer o 2-1, resultado registado ao intervalo.

O 'vice' do campeonato francês 'vestiu-se de gala' e, fruto de uma grande exibição, ampliou a vantagem no marcador, através de Alexis Claude-Maurice, dois minutos depois do regresso dos balneários.

O PSG, sem o 'castigado' Neymar e sem o lesionado Nuno Mendes, não conseguia contrariar a superioridade da equipa da casa, 'obrigando' Christophe Galtier a mexer na equipa -- o técnico lançou o ex-Sporting Pablo Sarabia (substituiu Danilo) e Vitinha no jogo aos 58 minutos, sem sucesso.

O marcador permaneceria inalterado até ao apito final, com o ​​​​​​​Lens, que hoje não pôde contar com o português David Costa devido a lesão, a contabilizar a nona vitória em casa em outros tantos jogos para somar 40 pontos, relançando a luta pelo título em França.