Léo Pereira volta a ser hipótese e Ibiza quer Zé Carlos

Reacende-se o Interesse do Sporting de Braga por Léo Pereira, defesa central do Flamengo. Já o futuro do lateral luso Zé Carlos pode passar por Espanha.

Léo Pereira, defesa central do Flamengo, está de volta ao radar arsenalista. A Imprensa brasileira garante que a SAD dos minhotos retomou conversas com o agente do jogador, alegadamente à procura de colmatar a saída de David Carmo para o F. C. Porto.

Tido como a sexta opção para o eixo defensivo, o central brasileiro é considerado "dispensável" pelo clube do Rio de Janeiro, tendo voltado à órbita dos guerreiros, após, em junho, se ter sabido que estava referenciado.