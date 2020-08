JN Hoje às 19:00 Facebook

O guarda-redes brasileiro Léo Vieira é reforço do Rio Ave para as próximas três temporadas, avançou o clube de Vila do Conde esta segunda-feira.

Esta é a primeira experiência do guardião, de 29 anos, na Europa, depois de uma carreira que começou no São Paulo.

Com 1,93 metros de altura, Léo, que nas últimas épocas representou o Athletico Paranaense, rubricou contrato válido até junho de 2023.

Já fez os habituais exames médicos e integrará em breve os treinos à ordem do treinador Mário Silva.