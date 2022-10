André Bucho Hoje às 23:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Sporting volta a cair aos pés do Marselha e acaba com nove. Ricardo Esgaio faz penálti e é expulso antes dos 20 minutos.

O pesadelo que começou na passada semana em Marselha arrastou-se para Alvalade. Depois de ter sido goleado no sul de França, por 4-1, num jogo em que jogou mais de uma hora com 10 jogadores, o Sporting voltou a perder frente ao emblema gaulês, desta feita no próprio reduto, por 2-0, resultado que podia ter sido bem mais expressivo.