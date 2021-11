Leões arrumam a casa com onda de renovações

Rui Farinha Hoje às 20:27 Facebook

Está em marcha uma onda de renovações nos leões. Luís Neto, que está em fim de contrato, prepara-se para renovar por uma temporada, com mais uma de opção

O novo vínculo do central, de 33 anos, prevê todavia uma ligeira redução salarial - aufere, neste momento, cerca de 1,1 milhões de euros por época.

Adán, Inácio e Porro são os jogadores do plantel que estão, também, prontos para colocar o "preto no branco". O guarda-redes espanhol deve assinar por mais duas temporadas, já o jovem central pode também comprometer-se por uma ou duas épocas. O futebolista, de 20 anos, agarrou o lugar na defesa e terá direito a um aumento de salário.

Por outro lado, o lateral direito espanhol, emprestado pelo Manchester City, vai ser contratado em definitivo. Os leões têm uma opção de compra de 8,5 milhões de euros e vão acioná-la em breve.